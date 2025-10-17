الحشد الشعبي يدعو الإعلاميين لتغطية استعراض عسكري للواء السابع في البصرة

وجه اللواء السابع المنتظر، التابع لهيئة الحشد الشعبي، اليوم الجمعة (17 تشرين الأول 2025)، دعوة إلى وسائل الإعلام والصحفيين في محافظة البصرة، لتغطية فعاليات الاستعراض العسكري الذي ينظم اليوم في قضاء أبي الخصيب.

وذكر بيان صادر عن اللواء أن "الاستعراض سيقام في موقع الأسمدة بقضاء أبي الخصيب، عند الساعة الرابعة عصراً، بحضور رئيس هيئة الحشد الشعبي، فالح الفياض".

وأكدت الهيئة "أهمية التغطية الإعلامية لهذا الحدث"، داعيةً "وسائل الإعلام إلى الحضور والمشاركة في نقل وقائع الاستعراض، الذي يأتي في إطار استعراض جاهزية وتنسيق تشكيلات الحشد في محافظة البصرة".