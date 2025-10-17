السيد القبانجي : العنف السياسي مرفوض وعلى الجهات الأمنية والقضائية مواجهة هذا الأمر

أكد إمام جمعة النجف الأشرف، السيد صدر الدين القبانجي، اليوم الجمعة (17 تشرين الاول 2025)، أن العنف السياسي مرفوض وعلى الجهات الأمنية والقضائية مواجهة هذا الأمر.

وقال السيد القبانجي في خطبته السياسية، التي تابعتها "بغداد اليوم"، إن "قمة السلام في شرم الشيخ، حيث اجتمعت الدول العربية والإسلامية برعاية دول الاستكبار العالمي، نحن نعتقد أن ما حدث صنعه الفلسطينيون، ولم تصنعه إسرائيل ولا أمريكا، بل صنعه الشعب الفلسطيني بمؤازرة الشعوب التي آزَرَته، حيث ارتفع صوت فلسطين في كل العالم بمظاهرات مليونية تندد بإسرائيل".

وأضاف: "نحن نعتقد أن هناك إخفاقًا حقيقيًا لإسرائيل، وأن السلام الذي حدث إنما هو ببركة الشهداء، وببركة المقاومة، وببركة الصبر وعدم الاستسلام، فهذا هو الذي صنع السلام"، مبينا أن "قراءتنا لمؤتمر شرم الشيخ هي أنه انتصار للمقاومة الفلسطينية، وانتصار لمنطق الحسين (عليه السلام): هيهات منّا الذلّة".

وأشار السيد القبانجي الى أن "العنف السياسي مرفوض، حيث شهدنا بالأمس القريب اغتيال عضو مجلس محافظة ومرشح في بغداد، وهذا يُعدّ من العنف السياسي، بغضّ النظر عن الجهة التي اغتالته"، مطالبا "الأجهزة القضائية باتخاذ الإجراءات الحاسمة والقوية لمحاسبة الجناة، ومواجهة مثل هذه الحالات مستقبلًا".

وبين أن "أزمة المياه في العراق تتفاقم، حيث تؤكد التقارير الرسمية أن تركيا تحتجز (90) مليار متر مكعب من المياه، بينما يحصل العراق على 30% فقط"، داعيا إلى "تنشيط الدبلوماسية العراقية، وإلى تفعيل الاقتصاد، حيث إن البضائع التركية تغزو السوق العراقي".

وحول الاحداث التي وقعت بعد مبارة العراق والسعودية قال السيد القبانجي أن "هذه المباراة، مع الأسف، تحولت إلى معركة طائفية، تجاوزت حدود الأدب وضربت القيم الدينية"، مؤكدا أن "الشعب العراقي شعب كريم طيب، استقبلكم برحابة صدر في خليج البصرة، حيث تم توفير كل ظروف الراحة لكم".

وأكمل: "نحن نأسف لهذا الحدث، وفي الوقت نفسه نزف البشرى للشعب العراقي على أخلاقه العالية ونجاحه في مواجهة هذه الإساءة، كما نشكر فريقنا الوطني الذي أدى دورًا رائعًا في المباراة"، منوها على أن "الشعب العراقي يبقى عنوان المحبة والوئام، ونحن نرفض الإساءة إلى القيم الدينية والأخلاقية في مباراة كرة قدم بين شعبين عربيين ومسلمين".

ولفت الى أنه "لا تزال الضربات الجوية الإسرائيلية مستمرة على لبنان، حيث كان هناك بالأمس قصف شديد على جنوب لبنان، استهدف مؤسسات ومعامل مدنية، وليس مناطق عسكرية".

وعزى القبانجي الشعب اليمني البطل قائلا: "مواساتنا لهم بمقتل رئيس الأركان الحوثي، وإن صوتنا مع صوتهم، ودعاءنا لهم بالنصر إن شاء الله تعالى، الشعب اليمني صانع المعاجز".

وفي الخطبة الدينية تناول القبانجي حلقة جديدة في التنمية البشرية تحت عنوان: "كيف تكون محبوبًا عند الناس، موضحًا أن هناك عدة عوامل لتحقيق ذلك، منها قال الرسول (ص): تهادوا تحابوا، فضلا عن قضاء حاجات الناس، والحديث يقول: (من قضى حاجة أخيه أحبه الله وأحبه الناس)، وايضا الإحسان إلى الآخرين، قال تعالى: (إن الله يحب المحسنين)، أضافة الى أن الدعاء بظهر الغيب، قال تعالى: (ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم)، والحديث يقول: (دعاء المسلم لأخيه بظهر الغيب يسوق إلى الداعي الرزق ويصرف عنه البلاء)، كذلك قال الإمام الصادق (ع): (إن الله إذا أحب عبدًا ألقى حبه في قلوب الناس)، فضلا عن برّ الوالدين وصلة الرحم، حيث يقول الرسول الأكرم (ص): (من يضمن لي اثنين أضمن له ثلاثًا: من يضمن لي برّ الوالدين وصلة الرحم أضمن له كثرة المال، وزيادة العمر، والمحبة في العشيرة)، والرفق، كما جاء في الحديث عن أمير المؤمنين (ع): (من لان عوده كثرت أغصانه)، وأيضا طلاقة الوجه".