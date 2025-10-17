اخر المستجدات حول قضية اغتيال المشهداني

أكدت خلية الإعلام الأمني، أن التحقيقات الموسعة بقضية الشهيد صفاء المشهداني متواصلة.

وقال رئيس الخلية، الفريق سعد معن، في تصريح للوكالة الرسمية إن "القائد العام للقوات المسلحة وجه بمتابعة الموضوع بشكل مباشر، وبإشراف شخصي من نائب قائد العمليات المشتركة، مع التواجد الميداني لقيادة عمليات بغداد"، مبيناً أنه "تم تشكيل فريق عمل مشترك يضم جهات فنية واستخبارية وخبراء الأدلة الجنائية والمتفجرات وكل ما يتعلق بكشف ملابسات الجريمة".

وأضاف، أن "الفريق باشر منذ اللحظة الأولى جمع الأدلة من مسرح الجريمة، وشارك خبراء الأدلة الجنائية والمتفجرات في عملية الكشف عن العجلة المستهدفة، فضلاً عن نقل المصابين الأربعة إلى المستشفى ومتابعة تفاصيل الحادث".

وبيّن معن أن "نائب قائد العمليات المشتركة أكد أن الاستهداف السابق لصفاء المشهداني، قد حُكم على منفذيه بالإعدام"، مشيراً إلى أن "هناك تعمقاً في التحقيق الحالي لمعرفة دوافع الاستهداف، وأن العمل جارٍ بجدية عالية، وسيتم الوصول إلى نتائج واضحة قريباً".