وزير الخارجية يصل "بروكسل" للمشاركة باجتماعات مجلس التعاون العراقي - الأوروبي


وصل نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، فؤاد حسين، اليوم الجمعة، إلى العاصمة البلجيكية بروكسل، للمشاركة في أعمال مجلس التعاون الرابع بين العراق والاتحاد الأوروبي.

وذكرت وزارة الخارجية في بيان ان "نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية فؤاد حسين وصل إلى العاصمة البلجيكية بروكسل، للمشاركة في أعمال مجلس التعاون الرابع بين العراق والاتحاد الأوروبي، المقرر عقده في مدينة لوكسمبورغ يوم الأحد الموافق 19 تشرين الأول 2025".

وأشارت الى انه "من المقرر أن يعقد الوزير، على هامش الاجتماعات، سلسلة من اللقاءات الثنائية مع عدد من نظرائه ومسؤولي الاتحاد الأوروبي، لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي وتطوير الشراكة بين الجانبين في مختلف المجالات".

ولفتت الى ان "انعقاد مجلس التعاون يأتي في إطار حرص الجانبين العراقي والأوروبي على ترسيخ علاقات الشراكة والتعاون الاستراتيجي، ومواصلة الحوار البنّاء حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة".

