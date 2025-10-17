تحالف انتخابي في كربلاء ينفي تعرض احدى مرشحاته لمحاولة اغتيال

كشف تحالف ابداع كربلاء، اليوم الجمعة، حقيقة تعرض مرشحة من التحالف لمحاولة اغتيال.

وقال التحالف في بيان له انه "ينفي تحالف إبداع كربلاء بشكل قاطع الأنباء التي تم تداولها في بعض صفحات التواصل الاجتماعي والتي تحدثت عن تعرض عضو مجلس محافظة كربلاء والمرشحة في قائمة ائتلاف الإعمار والتنمية العلوية ماجدة العرداوي لمحاولة اغتيال ويؤكد التحالف أن ما حدث هو حادث إطلاق نار مجهول المصدر في المنطقة التي كانت متواجدة فيها العرداوي ولا علاقة له بأي استهداف شخصي".

وشدد التحالف على أن "محافظة كربلاء تعد من المحافظات الآمنة التي تخضع لنظام أمني فعال يضمن استقرارها وسلامة مواطنيها".

وحذر التحالف "أصحاب الإشاعات ومروجي الأخبار الكاذبة من الاستمرار في بث معلومات غير دقيقة من شأنها إثارة القلق والبلبلة بين المواطنين"، داعيا "أبناء المحافظة إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية والموثوقة وعدم الانجرار وراء ما يتم تداوله في المنصات غير المعتمدة ".