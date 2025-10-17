المنافذ الحدودية: ضبط مواد طبية ومخدرة في منفذي أم قصر والشلامجة

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الجمعة، عن ضبط مواد طبية ومخدرة في منفذي أم قصر والشلامجة، حيث ذكر المتحدث باسم الهيئة علاء الدين القيسي في بيان، إن "مديرية منفذ ميناء أم قصر الشمالي، تمكنت من ضبط حاوية تحتوي على مواد طبية (كريمات مختلفة) ممنوعة من الاستيراد، مخبأه خلف المواد المصرح بها ومعده للتهريب كونها لا تحمل موافقات استيراد من وزارة الصحة".

وأضاف أنه "وفي السياق ذاته، تمكنت مديرية منفذ الشلامجة الحدودي، من ضبط مسافر عراقي، بحوزته مواد مخدره (حشيشة مع حبوب)".

كما أوضح أن "العمليتين تمت بالتعاون مع الدوائر الساندة وفق محاضر ضبط أصولية، تأتي هذه الاجراءات تنفيذاً للتوجيهات الحكومية في الإحكام والسيطرة على المنافذ الحدودية والهيئة مستمرة في متابعة كافة المخالفات والعمل على ضبطها والحد من حدوثها".