الإعلام الأمني: التحقيقات باغتيال المشهداني مستمرة.. ومنفذو الاستهداف السابق نالوا حكم الإعدام”

أكدت خلية الإعلام الأمني، اليوم الخميس (16 تشرين الأول 2025)، أن التحقيقات الموسعة بقضية اغتيال صفاء المشهداني لا تزال متواصلة، مشددة على أن العمل يجري بإشراف مباشر من القائد العام للقوات المسلحة وبمتابعة ميدانية من القيادات الأمنية العليا.

وقال رئيس الخلية، الفريق سعد معن، في تصريح صحفي إن "القائد العام للقوات المسلحة وجه بمتابعة الموضوع بشكل مباشر، وبإشراف شخصي من نائب قائد العمليات المشتركة، مع تواجد ميداني لقيادة عمليات بغداد”، مبينا أنه „تم تشكيل فريق عمل مشترك يضم جهات فنية واستخبارية وخبراء الأدلة الجنائية والمتفجرات، وكل ما يتعلق بكشف ملابسات الجريمة“.

وأضاف أن "الفريق باشر منذ اللحظة الأولى جمع الأدلة من مسرح الجريمة، بمشاركة خبراء الأدلة الجنائية والمتفجرات في عملية الكشف عن العجلة المستهدفة، فضلا عن نقل المصابين الأربعة إلى المستشفى ومتابعة تفاصيل الحادث“.

وأشار إلى أن "نائب قائد العمليات المشتركة أكد أن منفذي الاستهداف السابق للشهيد صفاء المشهداني قد نالوا حكم الإعدام”، مؤكدا في الوقت ذاته أن "التحقيق الحالي يتعمق لكشف الدوافع والجهات المرتبطة بالحادث، وأن الجهود مستمرة للوصول إلى نتائج واضحة قريبا“.

ويأتي تصريح معن في ظل اهتمام واسع بالقضية التي أثارت الرأي العام، وسط دعوات لملاحقة الجناة وضمان العدالة للمشهداني وكل ضحايا الاستهدافات الإجرامية.

وفي حادث سابق قبل نحو عامين، نجا المشهداني من محاولة اغتيال، تم فيها لاحقا اعتقال الجناة والحكم عليهم بالإعدام بعد اكتمال التحقيقات وإدانة المتورطين.