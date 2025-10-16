الخدمات النيابية تكشف تفاصيل التحقيق بسقوط مجسر كربلاء.. الجميع احيل للقضاء

كشفت النائب عن كتلة بدر البرلمانية، وعضو لجنة الخدمات النيابية مديحة الموسوي عن ما وصل اليه تحقيق سقوط مجسر كربلاء، فيما اشارت الى ان جميع المقصرين تم احالتهم للقضاء.

وقالت الموسوي في حديثٍ لبرنامج (علناً)، الذي يعرض على شاشة السومرية، إن "اللجنة المشكلة للتحقيق بسقوط مجسر كربلاء قامت بإعفاء مدير العقود ومدير الطرق والجسور وايضاً مدراء لجنة فتح العطاءات من مناصبهم".

واشارت الى ان "اللجنة اكدت على عدم اعطاء هذه الاسماء أي منصب تنفيذي في المستقبل مع احالتهم الى القضاء ووضع الشركتين المنفذتين على القائمة السوداء".

وبينت، أن "بعض المشاريع تخضع الى المتنفذين المسيطرين على بعض الدوائر الذين يقومون بتسليم المشاريع الى الشركات التي لديها مصالح مع نفس الجهة التي ينتمون اليها".

ولفتت الى ان "اغلب المشاربع التي نفذت اعتمدت على نفس الالية لكن لم يحدث معها حادث عرضي كما حصل في مجسر كربلاء لذلك لم يتم التطرق اليها".