الأخبار
الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث عن الحرب الناعمة واستراتيجية العدو في المرحلة المقبلة.. ما المهم الذي يجب تجهيزه؟
وكالة انباء براثا
111
2025-10-16
آخر الاضافات
وزارة الداخلية تحظر العاب البوبجي وفورتنايت وروبلوكس خلال الاشهر المقبلة
الخدمات النيابية تكشف تفاصيل التحقيق بسقوط مجسر كربلاء.. الجميع احيل للقضاء
محاولة اغتيال فاشلة من قبل مسلحين مجهولين تطال احد المرشحات في محافظة كربلاء المقدسة
العمليات المشتركة تعلن القبض على بائعي بطاقات ناخبين وتتوعد بإجراءات أكثر صرامة
الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث عن الحرب الناعمة واستراتيجية العدو في المرحلة المقبلة.. ما المهم الذي يجب تجهيزه؟
الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث عن الغرب واستعدادات المواجهة.. موازين القوى والانفجار القادم
وزير التربية يؤكد اغلاق ملف المحاضرين المجانيين: لا تعاقد خارج الأطر القانونية
النزاهة تستدعي محافظ نينوى السابق نجم الجبوري للتحقيق بشبهات فساد
معلومات تكشف للمرة الأولى عن قاتل المقبور "سلوان موميكا"
الدفاع تعلن تسلم جميع طائرات بيل 505 الأمريكية
الاكثر مشاهدة في (
الأخبار
)
72 ساعة
تفاصيل جديدة عن اغتيال عضو مجلس بغداد صفاء المشهداني
427
رئيس الوزراء يوجه بالتحقيق في استشهاد المرشح صفاء المشهداني
419
التربية توضح بشأن منح المدارس عطلة خلال فترة الانتخابات المقبلة
375
"كارثة تلوح في الأفق”.. معارض كردي: كردستان تتجه نحو انهيار مجتمعي
345
إيقاف ضابط برتبة عميد واحالته للتحقيق بعد اساءته لمواطن في بغداد
318
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر
: انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع
:
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر
: والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع
:
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي
: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع
:
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي
: الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع
:
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر
: انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع
:
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر
: حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع
:
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله
: اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع
:
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي
: العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع
:
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي
: الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع
:
الحسين في قلب المسيح
ولي
: بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع
:
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
