وزير التربية يؤكد اغلاق ملف المحاضرين المجانيين: لا تعاقد خارج الأطر القانونية

أكد وزير التربية، إبراهيم نامس الجبوري، اليوم الخميس (16 تشرين الأول 2025)، إغلاق ملف المحاضرين المجانيين، مشدداً على أنه لا تعاقد خارج الأطر القانونية.

وذكرت الوزارة في بيان أن "وزير التربية، إبراهيم نامس الجبوري، حسم الجدل حول موضوع المحاضرين المجانيين في المدارس"، مؤكداً "إغلاق هذا الملف بشكل نهائي، وأنه لا تعاقد خارج الأطر القانونية، موجهاً المديريات العامة للتربية كافة بضرورة الالتزام التام بالضوابط الصادرة، على أن تتحمل المديرية المخالفة التبعات والعقوبات القانونية المتخذة بحقها".

وشدد الجبوري على "ضرورة تفعيل دور المديرية العامة للإشراف التربوي، والبدء بتكثيف المتابعة الميدانية عبر المشرفين؛ للوقوف على مدى تطبيق هذا التوجيه، في خطوة تهدف إلى تحقيق العدالة الوظيفية وتنظيم العمل التربوي".