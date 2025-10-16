النزاهة تستدعي محافظ نينوى السابق نجم الجبوري للتحقيق بشبهات فساد

كشف مصدر أمني، اليوم الخميس (16 تشرين الأول 2025)، أن هيئة النزاهة في محافظة نينوى استدعت المحافظ السابق نجم الجبوري للتحقيق في قضايا تتعلق بتوزيع أراضٍ متميزة لضباط من خارج المحافظة.

وقال المصدر إن "النزاهة استدعت الجبوري للتحقيق بشأن ملفات تخص توزيع قطع أراضٍ متميزة لضباط من خارج نينوى بطريقة مخالفة للقانون"، مبيناً أن "الإجراءات شملت الاستماع إلى إفادات عدد من الموظفين المعنيين في دائرة البلدية وديوان المحافظة".

وأضاف المصدر أن "التحقيقات لا تزال في مراحلها الأولية، وقد تتوسع لتشمل أسماء أخرى مرتبطة بالملف".