الأخبار

السيطرة على حريق نشب ببناية تجارية في الشورجة


اعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الخميس، السيطرة على حريق نشب ببناية تجارية في الشورجة.

وذكرت المديرية في بيان انه "نجحت فرق الدفاع المدني في السيطرة على حريق اندلع داخل بناية تجارية مكونة من خمسة طوابق، حيث كانت الطوابق من الثالث إلى الخامس تستخدم كمخازن تجارية للملابس، في منطقة شارع الرشيد بالقرب من سوق الصفافير في منطقة الشورجة وسط بغداد".

واشارت الى انها "استنفرت وحركت عجلاتها التخصصية والساندة الحديثة الى موقع الحادث، ولتعجيل السيطرة على الحريق، تم زج عجلات سلمية لمكافحة النيران في الطوابق العليا، وذلك بالتزامن مع تنفيذ عمليات الاقتحام المباشر والدخول إلى قلب البناية المحترقة، بهدف إحكام السيطرة على النيران وإنهاء الحريق مع إجراء الإسعافات والإنعاش الرئوي لبعض حالات الاختناق البسيطة، وعدم تسجيل خسائر بشرية، مع تحجيم الأضرار المادية".

وبينت انه " تم بذل جهود كبيرة في السيطرة على نيران الحريق، مما ساهم في منع انتشار الحادث إلى المباني التجارية المجاورة، وبالتالي تقليص الخسائر، كما انتهت عمليات الإخماد والتبريد، مع فتح تحقيق واستدعاء خبير الأدلة الجنائية لتحديد أسباب اندلاع الحريق".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
شرطة البصرة تكذب مزاعم تعرض مرشح للانتخابات لمحاولة اغتيال
السيطرة على حريق نشب ببناية تجارية في الشورجة
القبض على منتحل صفة ضابط برتبة لواء في كربلاء
العراق يعلن تلقيه طلبين من عُمان وأرمينيا للانضمام إلى "طريق التنمية"
التعليم العالي: فتح استمارة قبول الطلبة من خريجي الإعداديات الإسلامية
لجنة التعليم النيابية: تعديل قانون معادلة الشهادات الجديد يدخل حيّز التنفيذ
مفوضية الانتخابات: عدد الغرامات الكلي لمخالفات الدعاية الانتخابية بلغ 400 مخالفة
حالة الطقس: انخفاض في درجات الحرارة في عموم البلاد
التعليم العالي يصدر أمراً وزارياً بإلغاء إجازة تأسيس كلية أهلية في بغداد
الحشد الشعبي ينفي وجود تعيينات ويُحذر من استغلال اسمه في الحملات الانتخابية
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك