القبض على منتحل صفة ضابط برتبة لواء في كربلاء


أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، القبض على منتحل صفة ضابط برتبة لواء في محافظة كربلاء.

وقال رئيس دائرة العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية، العميد مقداد ميري، أن خلية الصقور الاستخبارية في محافظة كربلاء المقدسة نفّذت، وبإشراف مباشر وتنسيق متكامل مع قيادة شرطة كربلاء، أمر قبض قضائي بحق أحد المتهمين الذي انتحل صفة ضابط برتبة لواء في قيادة العمليات المشتركة، مدّعيًا زورًا أنه مدير عام في وزارة الداخلية ومستشار في مستشارية الأمن الوطني.

وأوضح العميد ميري أن المتهم كان منتسبًا سابقًا في وزارة الداخلية وتم فصله عام 2007، مشيرًا إلى أن عملية الضبط أسفرت عن العثور بحوزته على أسلحة ومعدات عسكرية مختلفة، من بينها:

1. بندقية نوع (M4)

2. أربعة مسدسات متنوعة الأنواع

إضافةً إلى بدلات عسكرية تحمل رتبًا مختلفة، وباجات مزورة، وكتب رسمية ومخاطبات مزيّفة، فضلًا عن صور شخصية له وهو يرتدي الزي العسكري برتب وهمية.

وبيّن ميري أن الأجهزة المختصة اتخذت الإجراءات القانونية الأصولية بحق المتهم، وتم إحالته إلى الجهات التحقيقية لاستكمال الإجراءات القضائية.

وأكد العميد مقداد ميري أن وزارة الداخلية لن تتهاون مع كل من ينتحل الصفات الأمنية أو يحاول استغلال اسم المؤسسة الشرطية لتحقيق مكاسب شخصية أو أغراض مشبوهة، مشددًا على أن الوزارة ماضية في ملاحقة كل من يعبث بهيبة الدولة ورمزيتها الأمنية، وأن القانون سيأخذ مجراه العادل بحق كل من تسوّل له نفسه الإساءة إلى مؤسساتها.

