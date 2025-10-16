العراق يعلن تلقيه طلبين من عُمان وأرمينيا للانضمام إلى "طريق التنمية"

أعلن مستشار رئيس الوزراء لشؤون النقل، ناصر الأسدي، اليوم الخميس، عن تقديم عُمان وأرمينيا طلبين رسميين للانضمام الى مشروع طريق التنمية، فيما أشار الى ان هناك اهتماماً دولياً واسعاً بالمشروع.

وقال الأسدي، للوكالة الرسمية إن "الشركاء الحقيقيين في هذا المشروع هم الدول المجاورة للعراق، ونتطلع أيضاً إلى انضمام دول أخرى من خارج الإقليم"، مشيراً إلى أن "دولة قطر ودولة الإمارات العربية المتحدة، إلى جانب الشريك الحقيقي الجمهورية التركية، جميعها أبدت حرصاً على دعم المشروع من خلال الاجتماعات واللقاءات والمداولات التي هدفت إلى خلق رؤية اقتصادية مشتركة تمثل لبنة أساسية لتطوير اقتصاد المنطقة".

وتابع الأسدي: أن "سلطنة عُمان قدمت رسمياً طلب الانضمام إلى المشروع، ونتمنى أن تحذو السعودية والدول الأخرى حذوها"، لافتاً إلى أن "السفير الأرميني، لدى العراق أبدى رغبة كبيرة في أن تكون بلاده جزءاً من المشروع، من خلال إنشاء منطقة حرة للصناعات الأرمينية والتبادل التجاري مع العراق والمنطقة"، مشدداً على أن "هذا التفاعل يعكس حجم الاهتمام الدولي بالمشروع".

وأشار إلى، أن "اتصالات جرت مع ممثلين من إيطاليا وإسبانيا وألمانيا وبلجيكا، إضافة إلى الاتحاد الأوروبي، حيث أكد سفير الاتحاد الأوروبي أن جميع دول الاتحاد مهتمة في مشروع طريق التنمية"، معتبراً ان "هذا المشروع لم يعد مشروعاً عراقياً محلياً فقط، بل أصبح مشروعاً دولياً نطمح من خلاله إلى تحقيق تطور اقتصادي واسع يخدم العراق والمنطقة".