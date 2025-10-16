الأخبار

العراق يعلن تلقيه طلبين من عُمان وأرمينيا للانضمام إلى "طريق التنمية"


أعلن مستشار رئيس الوزراء لشؤون النقل، ناصر الأسدي، اليوم الخميس، عن تقديم عُمان وأرمينيا طلبين رسميين للانضمام الى مشروع طريق التنمية، فيما أشار الى ان هناك اهتماماً دولياً واسعاً بالمشروع.

وقال الأسدي، للوكالة الرسمية إن "الشركاء الحقيقيين في هذا المشروع هم الدول المجاورة للعراق، ونتطلع أيضاً إلى انضمام دول أخرى من خارج الإقليم"، مشيراً إلى أن "دولة قطر ودولة الإمارات العربية المتحدة، إلى جانب الشريك الحقيقي الجمهورية التركية، جميعها أبدت حرصاً على دعم المشروع من خلال الاجتماعات واللقاءات والمداولات التي هدفت إلى خلق رؤية اقتصادية مشتركة تمثل لبنة أساسية لتطوير اقتصاد المنطقة".

وتابع الأسدي: أن "سلطنة عُمان قدمت رسمياً طلب الانضمام إلى المشروع، ونتمنى أن تحذو السعودية والدول الأخرى حذوها"، لافتاً إلى أن "السفير الأرميني، لدى العراق أبدى رغبة كبيرة في أن تكون بلاده جزءاً من المشروع، من خلال إنشاء منطقة حرة للصناعات الأرمينية والتبادل التجاري مع العراق والمنطقة"، مشدداً على أن "هذا التفاعل يعكس حجم الاهتمام الدولي بالمشروع".

وأشار إلى، أن "اتصالات جرت مع ممثلين من إيطاليا وإسبانيا وألمانيا وبلجيكا، إضافة إلى الاتحاد الأوروبي، حيث أكد سفير الاتحاد الأوروبي أن جميع دول الاتحاد مهتمة في مشروع طريق التنمية"، معتبراً ان "هذا المشروع لم يعد مشروعاً عراقياً محلياً فقط، بل أصبح مشروعاً دولياً نطمح من خلاله إلى تحقيق تطور اقتصادي واسع يخدم العراق والمنطقة".

الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
