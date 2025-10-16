التعليم العالي: فتح استمارة قبول الطلبة من خريجي الإعداديات الإسلامية

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الخميس، عن فتح استمارة قبول الطلبة من خريجي الإعداديات الإسلامية، حيث ذكرت الوزارة في بيان، أنه "تم فتح استمارة التقديم الإلكتروني لقبول الطلبة من خريجي الإعداديات الإسلامية التابعة لوزارة التربية ومدارس الوقفين للسنة الدراسية 2026/2025".

كما أكدت دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة في الوزارة ، وفقاً للبيان، أن "التقديم يكون إلى أقسام (اللغة العربية، التاريخ، الفلسفة، الاجتماع، السياحة، علم النفس، الآثار) ويستمر إلى غاية يوم الاثنين الموافق 2025/10/27".

وتابعت: "يقتضي من الطلبة تثبيت خياراتهم عبر البوابة الإلكترونية (https://dirasat.mohesr.gov.iq) بما لا يقل عن 10 خيارات ولا يزيد على 25 خياراً".