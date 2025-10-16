حالة الطقس: انخفاض في درجات الحرارة في عموم البلاد

أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الخميس، عن تفاصيل حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت انخفاضاً في درجات الحرارة ومحافظة تسجل 13 مئوية، إذ ذكر بيان للهيئة، أن "غداً الجمعة سيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق"، وتابع، أن "درجات الحرارة الصغرى والعظمى ليوم غدٍ الجمعة في جميع محافظات العراق، ستكون كالتالي:

السليمانية (13-28) درجة مئوية، دهوك (16- 29)، أربيل (16- 31 )، نينوى (15ـ 32 )، كركوك (19-33)، الأنبار (20-33)، صلاح الدين(19-34)، بغداد (18-35)، ديالى (17-35)، كربلاء المقدسة (22-37)، بابل (20-37)، واسط (20-35)، الديوانية (23-37)، النجف الأشرف (22-38)، ميسان (24-40)، ذي قار (23- 39)، المثنى (22-38)، البصرة (21-39)".

كذلك أضاف، أن "يوم السبت سيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق". كما لفت إلى، أن "طقس يوم الأحد القادم سيكون صحواً مع بعض الغيوم في المنطقة الشمالية، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".

فيما بيّن، أن "الاثنين القادم سيكون الطقس صحواً، ودرجات الحرارة مقاربة في المنطقة الشمالية وتنخفض في المنطقتين الوسطى والجنوبية".