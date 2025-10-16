التعليم العالي يصدر أمراً وزارياً بإلغاء إجازة تأسيس كلية أهلية في بغداد

أصدر وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نعيم العبودي، اليوم الخميس، أمراً وزارياً يقضي بإلغاء إجازة تأسيس كلية الباني الجامعة الأهلية في محافظة بغداد، إذ ذكر بيان للوزارة، أن "وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نعيم العبودي، أصدر أمراً وزارياً يقضي بإلغاء إجازة تأسيس كلية الباني الجامعة الأهلية في محافظة بغداد".

وأوضح، أن "ذلك جاء في نص الأمر الوزاري، أن مجلس الوزراء قرر في جلسته الاعتيادية الثامنة والثلاثين المنعقدة بتاريخ 23 أيلول 2025، الموافقة على إلغاء إجازة تأسيس كلية الباني الجامعة الأهلية لمخالفتها الشروط والضوابط المنصوص عليها في قانون التعليم العالي الأهلي رقم (25) لسنة 2016".

كما أضاف، ان "وزير التعليم قد وجه بتاريخ 17 أيلول 2025 برفع توصية إلى مجلس الوزراء بإلغاء الإجازة استناداً إلى أحكام المادة (38) من القانون نفسه وذلك في ضوء ما وثقته اللجان الوزارية المختصة من مخالفات تنظيمية وأكاديمية جسيمة من شأنها الإضرار بجودة العملية التعليمية".