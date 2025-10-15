الحشد الشعبي ينفي وجود تعيينات ويُحذر من استغلال اسمه في الحملات الانتخابية

نفت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الأربعاء، وجود تعيينات في صفوف الحشد، فيما حذرت من استغلال اسم الحشد الشعبي في الحملات الانتخابية.

وذكرت هيئة الحشد في بيان، أنها "تُتابع في الآونة الأخيرة، ما يُتداول من ممارسات وتصرفات يقوم بها بعض المرشحين للانتخابات النيابية، حيث يروّجون وعودًا للمواطنين بالتعيين في صفوف الحشد الشعبي، أو يوزّعون استمارات تزعم فتح باب التعيينات ضمن تشكيلات الهيئة".

وأكدت الهيئة، زيف وكذب هذه الادعاءات و البراءة منها.

واضافت انها تدعو ابناء شعبنا العزيز إلى توخي الدقة والحذر من هذه الأساليب التضليلية، وعدم الانجرار وراء وعود غير حقيقية"، مبينة أن "أبوابها مفتوحة دائمًا للتواصل المباشر عبر القنوات الرسمية المعلنة".

وأشارت إلى، أنها تحتفظ بحقها القانوني في اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين"