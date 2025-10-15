الأخبار

العمليات المشتركة: وجهنا بالتصدي لاستهداف المرشحين والتحقيقات مستمرة للوصول لقتلة المشهداني


أعلنت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الأربعاء، عن توجيه القوات الأمنية بالتصدي لاستهداف المرشحين، فيما اشارت الى ان التحقيقات مستمرة للوصول لقتلة المرشح صفاء المشهداني.

وقال نائب قائد العمليات المشتركة ورئيس اللجنة الأمنية العليا لانتخابات مجلس النواب لعام 2025، الفريق أول الركن قيس المحمداوي في مؤتمر صحفي انه "تم تشكيل لجنة امن سيبراني لمتابعة سير العملية الانتخابية"، مبينا ان "هذه اللجنة سيكون لها دور في التصدي لاي خروقات ما يضيف مزيد من الطمأنينة للمواطن".

وأضاف "اصدرنا توصيات واضحة تتابعها القوات الامنية باشراف السلطة القضائية للتصدي لاستهداف المرشحين"، لافتا الى ان "هناك عمليات استباقية كثيرة للحفاظ على الاستقرار الامني يخلق جو مناسب لاجراء العملية الانتخابية".

وذكر ان "لجان التحقيق مستمرة فيما يتعلق باستشهاد عضو مجلس محافظة بغداد والمرشح للانتخابات صفاء المشهداني للوصول الى الجناة"، موضحا ان "عملية الاغتيال جبانة وينبغي الابتعاد عن هكذا اشكال من التنافس السياسي".

واكد ان "كاميرات المراقبة الموضوعة ستراقب العملية الانتخابية بشكل دقيق"، لافتا الى انه "لا يمكن ان تكون الية بيع وشراء الاصوات والبطاقات مجدية لانه لا يمكن استخدام البطاقة الا من قبل صاحبها".

التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
