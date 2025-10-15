العمليات المشتركة: وجهنا بالتصدي لاستهداف المرشحين والتحقيقات مستمرة للوصول لقتلة المشهداني

أعلنت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الأربعاء، عن توجيه القوات الأمنية بالتصدي لاستهداف المرشحين، فيما اشارت الى ان التحقيقات مستمرة للوصول لقتلة المرشح صفاء المشهداني.

وقال نائب قائد العمليات المشتركة ورئيس اللجنة الأمنية العليا لانتخابات مجلس النواب لعام 2025، الفريق أول الركن قيس المحمداوي في مؤتمر صحفي انه "تم تشكيل لجنة امن سيبراني لمتابعة سير العملية الانتخابية"، مبينا ان "هذه اللجنة سيكون لها دور في التصدي لاي خروقات ما يضيف مزيد من الطمأنينة للمواطن".

وأضاف "اصدرنا توصيات واضحة تتابعها القوات الامنية باشراف السلطة القضائية للتصدي لاستهداف المرشحين"، لافتا الى ان "هناك عمليات استباقية كثيرة للحفاظ على الاستقرار الامني يخلق جو مناسب لاجراء العملية الانتخابية".

وذكر ان "لجان التحقيق مستمرة فيما يتعلق باستشهاد عضو مجلس محافظة بغداد والمرشح للانتخابات صفاء المشهداني للوصول الى الجناة"، موضحا ان "عملية الاغتيال جبانة وينبغي الابتعاد عن هكذا اشكال من التنافس السياسي".

واكد ان "كاميرات المراقبة الموضوعة ستراقب العملية الانتخابية بشكل دقيق"، لافتا الى انه "لا يمكن ان تكون الية بيع وشراء الاصوات والبطاقات مجدية لانه لا يمكن استخدام البطاقة الا من قبل صاحبها".