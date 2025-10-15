أوغلو: القوائم التركمانية المتعددة حالة صحية.. ونطمح بأربعة مقاعد في الانتخابات المقبلة

تتجه القوى التركمانية إلى خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة بقائمتين أساسيتين في محافظة كركوك، في وقت تتصاعد فيه النقاشات حول ما إذا كان هذا التعدد سيؤدي إلى تراجع تمثيل المكون أو يمنحه تنوعاً سياسياً أوسع.

نائب الحركة القومية التركمانية، عباس أوغلو، قال في حديث صحفي، اليوم الأربعاء (15 تشرين الأول 2025)، إن "التركمان حالهم حال باقي المكونات التي نزلت بأكثر من قائمة، وهذا ليس تشتتاً بقدر ما هو حالة صحية تعبّر عن تنوع داخل المكون، إذ نزلنا بقائمتين فقط في كركوك".

وأضاف أوغلو أن "هناك خللاً كبيراً في سجلات الناخبين لم يُعالج حتى الآن من قبل المفوضية أو البرلمان، رغم صدور قرار من المحكمة الاتحادية بهذا الشأن"، مؤكداً أن "الطموح في هذه الانتخابات هو الحصول على أربعة مقاعد، وعدم تكرار تجربة الانتخابات الماضية عندما حصلنا على مقعدين فقط، وهي كانت انتكاسة كبيرة للمكون التركماني".

ويُعدّ المكون التركماني من أبرز المكونات في كركوك والمناطق المتنازع عليها، ويشارك في الانتخابات عبر قوى متعددة أبرزها الحركة القومية التركمانية والجبهة التركمانية.

وقد شهدت الدورات السابقة تراجعاً في تمثيله داخل البرلمان نتيجة الانقسامات السياسية والخلافات حول التحالفات الانتخابية، ما دفع قياداته إلى الدعوة لتوحيد الصف بهدف تعزيز الحضور البرلماني واستعادة دوره في إدارة المحافظة.