التعليم المهني يضيف تخصص "الطائرات" لفرع الصناعة

أعلنت المديرية العامة للتعليم المهني في وزارة التربية عن عزمها فتح تخصص جديد للطائرات ضمن فرع الصناعة ابتداءً من العام الدراسي القادم، في خطوة تُعد الأولى من نوعها نحو تطوير التعليم المهني وتوسيع مساراته التقنية.

وبحسب بيان لوزارة التربية، جاء ذلك خلال اجتماع عقده المدير العام للتعليم المهني سلام الجزائري مع محمد كاظم العكيلي مستشار الأمن القومي، وصادق جاسم مدير عام دائرة البحث والتطوير، وعمر طارق ممثل التعليم المهني في مستشارية الأمن القومي، لمناقشة آلية فتح التخصص الجديد واستقبال مخرجات الدراسة المتوسطة ضمن خطة تطويرية وضعتها المديرية.

واوضح المدير العام للتعليم المهني انه "بعد دراسة مستفيضة واجتماعات متواصلة مع ذوي الاختصاص، تم تشريع أولى خطوات فتح تخصص علمي حديث يواكب متطلبات العصر في مجالات التكنولوجيا والطيران"، مضيفاً أن "الاتفاق تضمّن تأمين نسبة قبول مناسبة لمخرجات الدراسة المتوسطة بما يضمن نجاح التجربة ويُسهم في رفد سوق العمل بكفاءات مهنية عالية".