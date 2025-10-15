أول رحلة تركية إلى مطار السليمانية تنطلق مطلع الشهر المقبل

أفاد مصدر مطلع من مطار جلال طالباني الدولي ، اليوم الأربعاء (15 تشرين الأول 2025)، بتحديد موعد أول رحلة جوية منطلقة من تركيا إلى محافظة السليمانية.

وقال المصدر في تصريح للإعلام الكردي إن "الخطوط الجوية التركية (توركش أيرلاين) فعّلت قبل قليل نظام بيع تذاكر الرحلات المتوجهة إلى مطار جلال طالباني الدولي في السليمانية".

وأشار إلى أن "انطلاق أول رحلة لتلك الخطوط إلى السليمانية يوم الثالث من الشهر المقبل".