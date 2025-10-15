وزارة الداخلية: أقصى العقوبات بحق ثلاثة منتسبين اعتدوا على مواطن في بغداد

وجّه وزير الداخلية، عبد الأمير الشمري، اليوم الأربعاء، باتخاذ أقصى العقوبات بحق ثلاثة منتسبين اعتدوا على مواطن في بغداد، حيث ذكر المكتب الإعلامي لوزير الداخلية في بيان، إن "وزير الداخلية، عبد الأمير الشمري، وجه باتخاذ أقصى الإجراءات القانونية الصارمة بحق ثلاثة منتسبين اعتدوا بالضرب والتجاوز على مواطن في العاصمة بغداد مستغلين وظيفتهم وعجلة الواجب".

كما أكد الوزير خلال لقائه المواطن الذي تعرض للاعتداء، أن "كرامة الإنسان قيمة أساسية يمنع انتهاكها، وهي فوق كل الاعتبارات".

فيما شدد على "قيام الجهات المختصة في وزارة الداخلية بتطبيق العقوبات اللازمة بحق كل من يحاول النيل من كرامة المواطن العراقي أو التجاوز عليه مهما كانت صفته"، لافتا الى ان "التصرفات الفردية من قبل بعض العناصر لا تمثل الصورة الحقيقية لرجل الشرطة الذي يبذل جهوداً كبيرة في هذه المؤسسة العريقة من أجل خدمة المواطن في مختلف الأوقات والظروف".