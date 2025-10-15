الأخبار

وزارة الداخلية: أقصى العقوبات بحق ثلاثة منتسبين اعتدوا على مواطن في بغداد


وجّه وزير الداخلية، عبد الأمير الشمري، اليوم الأربعاء، باتخاذ أقصى العقوبات بحق ثلاثة منتسبين اعتدوا على مواطن في بغداد، حيث ذكر المكتب الإعلامي لوزير الداخلية في بيان، إن "وزير الداخلية، عبد الأمير الشمري، وجه باتخاذ أقصى الإجراءات القانونية الصارمة بحق ثلاثة منتسبين اعتدوا بالضرب والتجاوز على مواطن في العاصمة بغداد مستغلين وظيفتهم وعجلة الواجب".

كما أكد الوزير خلال لقائه المواطن الذي تعرض للاعتداء، أن "كرامة الإنسان قيمة أساسية يمنع انتهاكها، وهي فوق كل الاعتبارات".

فيما شدد على "قيام الجهات المختصة في وزارة الداخلية بتطبيق العقوبات اللازمة بحق كل من يحاول النيل من كرامة المواطن العراقي أو التجاوز عليه مهما كانت صفته"، لافتا الى ان "التصرفات الفردية من قبل بعض العناصر لا تمثل الصورة الحقيقية لرجل الشرطة الذي يبذل جهوداً كبيرة في هذه المؤسسة العريقة من أجل خدمة المواطن في مختلف الأوقات والظروف".

التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
