وزارة الشباب والرياضة: معرض الوظائف هذا العام سيوفر أكثر من 2000 فرصة عمل


 

صرّح وزير الشباب والرياضة، أحمد المبرقع، اليوم الأربعاء، عن أبرز إنجازات الوزارة في دعم الشباب بمختلف المجالات الاقتصادية والعلمية والثقافية والفنية والأدبية، فيما أشار إلى أن معرض الوظائف 2025 سيوفر أكثر من 2000 فرصة عمل، حيث ذكر المبرقع للوكالة الرسمية ، إن "وزارة الشباب أهملت فئة الشباب لسنوات طوال، بعدما كانت وزارة للرياضة فقط، رغم أن قانونها واسمها يدعوان إلى العمل لدعم الشباب".

وأضاف، أن "الوزارة وضعت أولى استراتيجياتها، منذ تولينا المسؤولية، باتجاه التمكين، والذي يشمل مجالات متعددة، منها التمكين العلمي والثقافي والفني والأدبي والاقتصادي"، مبيناً أن "مسؤوليتنا تتركز على تمكين الشباب اقتصادياً وإيجاد فرص عمل لهم، حتى وإن أثقلت الوظائف التشغيلية الموازنة الاتحادية".

كذلك لفت إلى، أنه "من الضروري التفكير بطرق مختلفة للقضاء على البطالة وتمكين الشباب اقتصادياً، رغم أن هذه المهمة من اختصاص وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، إلا أن الموضوع يندرج تحت رعاية الشباب، وهو ما يدفع وزارة الشباب والرياضة لتحمل هذه المسؤولية".

وتابع المبرقع، أن "الوزارة أعدت معرضاً للوظائف، وهذه هي دورته الثالثة، إذ لم يكن هناك أي معرض للوظائف قبل عام 2023، حيث تم إنشاء أول معرض وظائف في ذلك العام، واستمر تنظيمه لمدة ثلاث سنوات".

كما بيّن، أن "فكرة المعرض تعتمد على استقطاب أكثر من 90 شركة، وطلبنا منها عرض وظائفها الشاغرة، كما قمنا باستقدام الشباب الباحثين عن العمل".

فيما اختتم الوزير قوله، بأن "العام الماضي شهد توظيف 1000 شاب من خلال المعرض، ما ساهم في توفير مصدر رزق لـ 1000 عائلة"، مشيراً إلى أن "معرض عام 2025 يتضمن أكثر من 2000 وظيفة شاغرة، وسيتم تنفيذها بالكامل نتيجة الإقبال الكبير من الشباب".

