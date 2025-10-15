مديرية شرطة الطاقة: بدء العمل بالطائرات المسيرة لمراقبة الأنابيب النفطية والحقول والآبار

أعلنت المديرية العامة لشرطة الطاقة التابعة لوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، الموقف الإحصائي لعمليات تهريب النفط خلال الأسبوعين الماضيين، فيما أشارت الى البدء بحماية ومراقبة الأنابيب النفطية والحقول والآبار بالطائرات المسيرة، حيث ذكر مدير عام شرطة الطاقة، الفريق الركن ظافر الحسيني للوكالة الرسمية، إن "المديرية العامة لشرطة الطاقة مستمرة بأداء الواجبات المكلفة بها من قبل المراجع"، موضحا ان" الواجبات مستمرة على مدار 24 ساعة لحماية المنشآت النفطية والشركات والحقول وخطوط الأنابيب".

وأضاف ان "موقف المديرية من 1/ 10 /2025 ولغاية 2025/10/14 تمكنت من القبض على 69 متهماً بتهريب المشتقات النفطية في عموم محافظات البلاد وتمت إحالتهم الى الجهات القضائية ".

كما لفت الى أنه "تم ضبط 45 صهريجاً وعجلة مختلفة معدة لتهريب المشتقات النفطية في عموم محافظات البلاد عدا إقليم كردستان".

كذلك أوضح أنه "نفذت عملية مداهمة لـ 5 أوكار في محافظتي الأنبار وصلاح الدين، تقوم بتهريب المشتقات النفطية، فضلاً عن ضبط منتوج نفطي يقدر بـ 1،700،000 لتر خلال 15 يوماً من شهر تشرين الأول وتمت إعادته الى الدولة"، لافتاً الى انه "بدأ العمل بالطائرات المسيرة وذلك لحماية الأنابيب النفطية والحقول والآبار".