الأخبار

السيطرة النوعية: حملات تدقيق للأجهزة والمعدات الصناعية والتجارية بمحافظتي البصرة والمثنى


 

أعلن الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، اليوم الأربعاء، عن القيام بحملات تدقيق لضمان وتعزيز جودة أجهزة محطات الغاز ومعامل الوقود في محافظتي البصرة والمثنى، إذ ذكر الجهاز في بيان، ان "شعبة التقييس التابعة لقسم البصرة في الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية أجرت سلسلة من العمليات الفنية للتحقق من جودة وصلاحية الموازين وأذرع مضخات الوقود وعبوات الغاز في محافظتي البصرة والمثنى، في إطار دوره الرقابي لضمان الالتزام بالمعايير الفنية والنوعية، حيث قامت لجنة فنية بتدقيق ثلاثة موازين جسرية تابعة لشركة سمنت المبروكة في منطقة خور الزبير، وتم التأكد من صلاحيتها للاستخدام وختمها بختم الجهاز الرسمي".

وأضاف ان "اللجنة أجرت تدقيقًا لثمانية موازين خباطة مركزية تابعة لشركة الضامن المتحدة للمقاولات في حقل الفيحاء، وأثبتت النتائج صلاحيتها وتم ختمها بختم الجهاز".

وبين، ان "اللجنة الفنية في محافظة المثنى، أنجزت خلال زيارة ميدانية، تدقيق عبوات معمل غاز اليوسف الأهلي، وتكييل أذرع مضخات الوقود في محطات درة المثنى (16 ذراعًا)، النفق النموذجية (14 ذراعًا)، جوهرة السماوة (14 ذراعًا)، وركن المثنى (10 أذرع)، بالإضافة إلى تدقيق عبوات معمل غاز السماوة الأهلي ومعمل غاز المثنى الحكومي، وتكييل أذرع مضخات الوقود في محطات أنوار فدك المشيدة (14 ذراعًا)، النبأ المشيدة (10 أذرع)، الولاية المشيدة (12 ذراعًا)، ومرج البحرين المشيدة (10 أذرع)".

كما لفت الى أنه "تم تدقيق عبوات معمل غاز المجد ومعمل غاز الرميثة، مع تكييل أذرع مضخات الوقود في محطات ثورة العشرين المشيدة (14 ذراعًا)، دلة الخير المشيدة (14 ذراعًا)، أوروك المشيدة (10 أذرع)، ونجمة الغانم المشيدة (18 ذراعًا)، إلى جانب التحقق من موازين خباطات مركزية تابعة لمعمل سمنت المبروكة وشركة الضامن المتحدة".

كذلك أكد الجهاز، أن "هذه الجهود تأتي في إطار التزامه بضمان جودة الأجهزة والمعدات المستخدمة في القطاعات الصناعية والتجارية، مما يعزز الثقة في الأداء والامتثال للمعايير الوطنية".

فيسبوك