وزارة الداخلية: أكثر من 46 مليون مواطن مسجل بايومترياً في نظام المعلومات المدني

صرّحت مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة في وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 46,501,386 مواطناً بايومترياً بشكل كامل ضمن نظام المعلومات المدني، فيما أشارت إلى أن استخراج القيد المدني بات يتم خلال ثوانٍ بعد أن كان يستغرق عدة شهو، حيث ذكر مدير المديرية، الفريق نشأت الخفاجي للوكالة الرسمية، إن "عملية التسجيل في قاعدة البيانات المدنية سجلت ارتفاعاً ملحوظاً، وهي متوافقة مع إحصائية التعداد العام للسكان الذي انطلق في شهر تشرين الثاني من العام الماضي 2024 "، منوهاً بأن "عدد التسجيل الحالي بلغ 46,501,386 تسجيلاً بايومترياً كاملاً في نظام المعلومات المدني".

وأضاف، أن "نسبة ما لم يسجل بعد تتراوح بحسب تقديراتنا بين حوالي 5% و10%"، مشيراً إلى أن "شبكة مكاتب التسجيل موزعة وتضم 348 مكتباً داخل العراق وخارجه".

كما أوضح، أن "التنسيق مع وزارة الخارجية، أسفر عن وجود 8 مكاتب للتسجيل تابعة لوزارة الداخلية في خارج العراق"، مؤكداً "وجود خطوات إضافية لتسجيل الجاليات العراقية في الخارج".

فيما أكد، أن "العراق انتقل نحو الهوية الرقمية بعد بناء بنك معلومات متكاملة، يمكن الجهات المعنية من الوصول إلى القيد المدني بسهولة وسرعة"، منوهاً بأن "البحث عن القيد كان يستغرق سابقاً عدة شهور، لكن الآن يمكن الوصول إليه بثوانٍ معدودة، وحتى عبر الصلات العائلية (جد، خال، عم)، كما أن العين والبصمة تُمكنان من الوصول إلى القيد الحقيقي بسهولة".