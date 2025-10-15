الأخبار

وزارة الداخلية: أكثر من 46 مليون مواطن مسجل بايومترياً في نظام المعلومات المدني


صرّحت مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة في وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 46,501,386 مواطناً بايومترياً بشكل كامل ضمن نظام المعلومات المدني، فيما أشارت إلى أن استخراج القيد المدني بات يتم خلال ثوانٍ بعد أن كان يستغرق عدة شهو، حيث ذكر مدير المديرية، الفريق نشأت الخفاجي للوكالة الرسمية، إن "عملية التسجيل في قاعدة البيانات المدنية سجلت ارتفاعاً ملحوظاً، وهي متوافقة مع إحصائية التعداد العام للسكان الذي انطلق في شهر تشرين الثاني من العام الماضي 2024 "، منوهاً بأن "عدد التسجيل الحالي بلغ 46,501,386 تسجيلاً بايومترياً كاملاً في نظام المعلومات المدني".

وأضاف، أن "نسبة ما لم يسجل بعد تتراوح بحسب تقديراتنا بين حوالي 5% و10%"، مشيراً إلى أن "شبكة مكاتب التسجيل موزعة وتضم 348 مكتباً داخل العراق وخارجه".

كما أوضح، أن "التنسيق مع وزارة الخارجية، أسفر عن وجود 8 مكاتب للتسجيل تابعة لوزارة الداخلية في خارج العراق"، مؤكداً "وجود خطوات إضافية لتسجيل الجاليات العراقية في الخارج".

فيما أكد، أن "العراق انتقل نحو الهوية الرقمية بعد بناء بنك معلومات متكاملة، يمكن الجهات المعنية من الوصول إلى القيد المدني بسهولة وسرعة"، منوهاً بأن "البحث عن القيد كان يستغرق سابقاً عدة شهور، لكن الآن يمكن الوصول إليه بثوانٍ معدودة، وحتى عبر الصلات العائلية (جد، خال، عم)، كما أن العين والبصمة تُمكنان من الوصول إلى القيد الحقيقي بسهولة".

الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
