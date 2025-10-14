"كارثة تلوح في الأفق”.. معارض كردي: كردستان تتجه نحو انهيار مجتمعي

حذر المعارض الكردي أوميد محمد، اليوم الثلاثاء، من أن استمرار السياسات الحالية في إقليم كردستان سيقود إلى انهيار مجتمعي شامل، في ظل تفاقم الأزمات الاقتصادية والمعيشية.

وقال محمد في تصريح ل/المعلومة/، إن "تفاقم ظاهرة الهجرة يأتي نتيجة الفشل الشامل للسلطة في إدارة الإقليم”، لافتاً إلى أن "الأوضاع المعيشية والاقتصادية وصلت إلى مرحلة كارثية وغير مسبوقة”.

وأوضح أن “السياسات الخاطئة التي تنتهجها السلطة منذ سنوات جعلت المواطن الكردي يعيش في دوامة من الأزمات، بين رواتب متدنية لا تكفي لتغطية الاحتياجات الأساسية، وارتفاع كبير في الأسعار، وانعدام الخدمات، فضلاً عن تفشي الفساد المالي والإداري داخل مؤسسات الدولة”.

وأشار محمد إلى أن “السلطة في الإقليم لا تفكر في مستقبل المواطنين، وخصوصاً الشباب، بقدر ما تركز على مصالحها الحزبية والعائلية الضيقة”