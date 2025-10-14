المفوضية تصدر قرارات جديدة

أصدرت مفوضية الانتخابات، قرارات جديدة، تتضمن الموافقة على الإبقاء على أسماء المرشحين الذين تم استبعادهم ضمن "الكراس والبوستر"، لاحتمال عودتهم بقرارات صادرة من مجلس المفوضين أو الهيئة القضائية للانتخابات.

كما قررت المفوضية، في كتب صادرة عنها، اليوم الثلاثاء، (14 تشرين الأول 2025)، أن يتم توقيع تعهد خطي من قبل المرشح المستبعد سابقًا والذي تم إعادته والمصادقة عليه ضمن قوائم الترشيح من قبل الهيئة القضائية للانتخابات أو المحكمة الاتحادية، على أن يتضمن التعهد عدم مطالبة المرشح والاعتراض على عدم ذكر اسمه ضمن قوائم البوستر والكراس الذي سيتم عرضه في مراكز الاقتراع".

وفي قرار آخر أمهلت مفوضية الانتخابات مرشحين من وزارة الداخلية ثلاثة أيام لتقديم ما يثبت انقطاع عملهم من الوزارة أو أسباب العزل أو الطرد المؤشرة إزاءهم" محذرة، من "أنه بخلاف ذلك سيتم إلغاء المصادقة".