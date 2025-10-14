الأخبار

هيئة الإعلام والاتصالات توقف برنامج "الشوط الحاسم" بسبب "التهريج والبذاءة المفرطة"


أعلنت هيئة الإعلام والاتصالات، اليوم الثلاثاء، (14 تشرين الأول 2025)، عن إيقاف بث برنامج (الشوط الحاسم) الذي يُعرض على إحدى القنوات الفضائية لمدة 30 يوماً ابتداءً من اليوم.

وعزت الهيئة في قرارها  لرصد "خروقات فادحة ومخالفات صارخة للمعايير الإعلامية المهنية وإساءات مقصودة في حلقات البرنامج".

وأوضحت، أن "أشد المخالفات وقعت في الحلقة التي بُثت بتاريخ أمس الإثنين، حيث تم فيها استضافة شخص بعيد عن طبيعة الحلقة كلياً وتعمّد التهريج والمزايدة المفرطة، والإساءة الى الذوق العام والجمهور الرياضي والمنتخب الوطني".

وأشارت إلى، أن "المخالفات تضمنت عدم الالتزام بتعميم الهيئة الخاص بدعم المنتخب الوطني والتأكيد على اختيار الضيوف والمحللين بروح المسؤولية الوطنية، وكذلك مخالفة لائحة قواعد البث الإعلامي الصادرة عن الهيئة، وتحديداً في المادة المتعلقة بـاللياقة والآداب والذوق العام".

 

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
"كارثة تلوح في الأفق”.. معارض كردي: كردستان تتجه نحو انهيار مجتمعي
الداخلية تدعو المقبولين في معهد إعداد المفوضين إلى الالتحاق بكلية الشرطة
المفوضية تصدر قرارات جديدة
هيئة الإعلام والاتصالات توقف برنامج "الشوط الحاسم" بسبب "التهريج والبذاءة المفرطة"
إيقاف ضابط برتبة عميد واحالته للتحقيق بعد اساءته لمواطن في بغداد
مطار البصرة: وصول أول أجهزة فحص لمنظومة التفتيش الأمني
الأصوات الأكاديمية والتدريسية تؤكد أهمية المشاركة الواسعة في الانتخابات
وزارة النقل: السعي لإعداد قانون خاص لتشكيل هيئة تنفيذ طريق التنمية
رئيس الوزراء ينعى وفاة مساعد وكيل وزارة الداخلية لشؤون النجدة
محكمة استئناف الرصافة تنظم ورشة لتعزيز مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك