هيئة الإعلام والاتصالات توقف برنامج "الشوط الحاسم" بسبب "التهريج والبذاءة المفرطة"

أعلنت هيئة الإعلام والاتصالات، اليوم الثلاثاء، (14 تشرين الأول 2025)، عن إيقاف بث برنامج (الشوط الحاسم) الذي يُعرض على إحدى القنوات الفضائية لمدة 30 يوماً ابتداءً من اليوم.

وعزت الهيئة في قرارها لرصد "خروقات فادحة ومخالفات صارخة للمعايير الإعلامية المهنية وإساءات مقصودة في حلقات البرنامج".

وأوضحت، أن "أشد المخالفات وقعت في الحلقة التي بُثت بتاريخ أمس الإثنين، حيث تم فيها استضافة شخص بعيد عن طبيعة الحلقة كلياً وتعمّد التهريج والمزايدة المفرطة، والإساءة الى الذوق العام والجمهور الرياضي والمنتخب الوطني".

وأشارت إلى، أن "المخالفات تضمنت عدم الالتزام بتعميم الهيئة الخاص بدعم المنتخب الوطني والتأكيد على اختيار الضيوف والمحللين بروح المسؤولية الوطنية، وكذلك مخالفة لائحة قواعد البث الإعلامي الصادرة عن الهيئة، وتحديداً في المادة المتعلقة بـاللياقة والآداب والذوق العام".