رئيس الوزراء ينعى وفاة مساعد وكيل وزارة الداخلية لشؤون النجدة

نعى رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني ،اليوم الثلاثاء، وفاة مساعد وكيل وزارة الداخلية لشؤون النجدة، حيث ذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان، ان "رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، نعى وفاة مساعد وكيل وزارة الداخلية لشؤون النجدة اللواء محمد خالد ارحيم الربيعي، إثر نوبة قلبية، داهمته أثناء تأديته الواجب".

واضاف ان "بهذا الرحيل المشرّف، تكون قواتنا الأمنية قد فقدت مقاتلاً وقائداً أمنياً كرّس حياته لخدمة العراق وشعبه"، معبرا عن "خالص العزاء لأهل الفقيد وزملائه ومحبّيه".