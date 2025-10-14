قيادة شرطة البصرة توجه بفتح تحقيق في "اعتداء" الشغب على أحد المتظاهرين

وجّهت قيادة شرطة محافظة البصرة، اليوم الثلاثاء، بفتح تحقيق في اعتداء أفراد من مكافحة الشغب على أحد المتظاهرين في شارع القائم، مؤكدة حرصها على تطبيق القانون حفاظا على أمن المحافظة، حيث ذكرت قيادة شرطة البصرة في بيان، إن "بعض مواقع التواصل الاجتماعي تداولت مقطع فيديو يُظهر اعتداءً على احد المتظاهرين في شارع القائم، وفي هذا الصدد، وجّه قائد شرطة محافظة البصرة اللواء لطيف عبدالرضا السعد بفتح تحقيق لمعرفة تفاصيل الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتسببين".

كما لفتت القيادة إلى أن "عدداً من المنتسبين أُصيبوا أثناء التظاهرات عند تأديتها واجبها في حماية المتظاهرين والممتلكات العامة والخاصة". فيما أكدت قيادة الشرطة حرصها على "تطبيق القانون حفاظا على أمن المحافظة وسلمها المجتمعي".