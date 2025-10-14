الأخبار

مجلس القضاء: وفد قضائي يطَّلع على عمل المحاكم في المثنى


زار رئيس الادعاء العام، ورئيس هيئة الإشراف القضائي، اليوم الثلاثاء، محاكم المثنى للاطلاع على سير عملهم، إذ ذكر مجلس القضاء في بيان، أن "وفداً ضم رئيس الادعاء العام، ورئيس هيئة الإشراف القضائي، وعدد من المشرفين القضائيين، زار رئاسة محكمة استئناف المثنى للاطلاع على سير العمل في المحاكم التابعة لها".

وأضاف،أن "الزيارة شهدت لقاء رئيس محكمة الاستئناف وعدد من القضاة لمناقشة المواضيع والقضايا التي تخص العمل القضائي، كما شملت تفقد مكاتب القضاة وأعضاء الادعاء العام والموظفين، حيث تم الاستماع إلى الملاحظات والمقترحات بشأن سبل تحسين بيئة العمل وتسريع إنجاز القضايا".

كذلك بيّن، أن "الزيارة شملت أيضاً دار القضاء في الهلال والرميثة والوركاء، ولقاء القضاة والموظفين للاطلاع على سير عمل المحاكم، إضافة إلى عقد اجتماع مع غرفة انتداب محامي المثنى".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
محكمة استئناف الرصافة تنظم ورشة لتعزيز مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب
قيادة شرطة البصرة توجه بفتح تحقيق في "اعتداء" الشغب على أحد المتظاهرين
مجلس القضاء: وفد قضائي يطَّلع على عمل المحاكم في المثنى
الدفاع تعلن استلام الدفعة الثانية من المروحيات الأمريكية
ضبط طن من الأدوية المهربة في ديالى
ردود افعال غاضبة لمدونين عراقيين حول صورة تذكارية لقمة شرم الشيخ بسبب وقوف السوداني
جنايات الأنبار: السجن المؤبد بحق مدان ضبط بحوزته 4 آلاف حبة مخدرة
الاتحاد الوطني يوضح أهداف زيارة بافل طالباني إلى العاصمة
الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث عن فضائع الكيان الغاصب وتداعياتها.. قراءة تكشف خبايا الحرب الأخيرة
الشيخ جلال الدين الصغير : فلسطين بعد وقف إطلاق النار..حقائق بين من ربح ومن خسر؟
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك