مجلس القضاء: وفد قضائي يطَّلع على عمل المحاكم في المثنى

زار رئيس الادعاء العام، ورئيس هيئة الإشراف القضائي، اليوم الثلاثاء، محاكم المثنى للاطلاع على سير عملهم، إذ ذكر مجلس القضاء في بيان، أن "وفداً ضم رئيس الادعاء العام، ورئيس هيئة الإشراف القضائي، وعدد من المشرفين القضائيين، زار رئاسة محكمة استئناف المثنى للاطلاع على سير العمل في المحاكم التابعة لها".

وأضاف،أن "الزيارة شهدت لقاء رئيس محكمة الاستئناف وعدد من القضاة لمناقشة المواضيع والقضايا التي تخص العمل القضائي، كما شملت تفقد مكاتب القضاة وأعضاء الادعاء العام والموظفين، حيث تم الاستماع إلى الملاحظات والمقترحات بشأن سبل تحسين بيئة العمل وتسريع إنجاز القضايا".

كذلك بيّن، أن "الزيارة شملت أيضاً دار القضاء في الهلال والرميثة والوركاء، ولقاء القضاة والموظفين للاطلاع على سير عمل المحاكم، إضافة إلى عقد اجتماع مع غرفة انتداب محامي المثنى".