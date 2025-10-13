وزيرة الاتصالات: لم نوقع أي عقد مع شركة فودافون

أكدت وزيرة الاتصالات، هيام الياسري، اليوم الاثنين، (13 تشرين الأول 2025)، أن الوزارة لم توقع أي عقد مع شركة فودافون، فيما أشارت الى أن مشروع تأسيس شركة وطنية للهاتف النقال سيوفر فرص عمل للشباب.

وقالت الياسري في مؤتمر صحفي عقدته اليوم، إن "الوزارة لديها مشروع وهو تأسيس شركة وطنية للهاتف النقال والذي تم توقيعه بحضور رئيس الوزراء في الـ31 من آب الماضي، حيث تم تأسيس الشركة وهي تعمل بأيادٍ عراقية خالصة وبأموال عراقية وهي المعنية بالمشروع"، مبينة ان "هذه الشركة وبحسب قرار من مجلس النواب يجب ان تختار مشغلاً عالمياً لتشغيل الجيل الخامس في العراق ونقل الخبرات وتدريب العراقيين وغير ذلك".

وأضافت ان "جميع الإجراءات التي قامت بها الوزارة والشركة الوطنية التي تم تأسيسها، تمت بموجب قرارات من مجلس الوزراء"، موضحة انه "لم يصدر أي شيء من خلال وزارتنا أو من أي جهة أخرى، حيث ان كل شيء تم وفقاً للدستور والقانون والبرنامج الحكومي وقرارات من مجلس الوزراء".

وتابعت "وصلنا إلى مرحلة ان على الشركة توقيع عقد الرخصة مع هيئة الإعلام والاتصالات، حيث كان المخطط ان يتم التوقيع يوم 8 تشرين الأول الحالي، وإذا حصلت الشركة على عقد الرخصة فبالإمكان ان توقع عقداً مع شركة فودافون أو غيرها".

وذكرت ان "ما حصل هو صدور أمر قضائي بإيقاف توقيع عقد الشركة العراقية مع هيئة الإعلام والاتصالات"، موضحة انه "لا يوجد عقد مع فودافون".

وذكرت ان "هذا المشروع سيوفر فرص عمل للشباب اعتباراً من شباط المقبل".