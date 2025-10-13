عاجل : القسام تعلن تسليم 13 أسيرا إسرائيليا ضمن عملية تبادل الأسرى في غزة
الأخبار

وزيرة الاتصالات: لم نوقع أي عقد مع شركة فودافون


أكدت وزيرة الاتصالات، هيام الياسري، اليوم الاثنين، (13 تشرين الأول 2025)، أن الوزارة لم توقع أي عقد مع شركة فودافون، فيما أشارت الى أن مشروع تأسيس شركة وطنية للهاتف النقال سيوفر فرص عمل للشباب.

وقالت الياسري في مؤتمر صحفي عقدته اليوم، إن "الوزارة لديها مشروع وهو تأسيس شركة وطنية للهاتف النقال والذي تم توقيعه بحضور رئيس الوزراء في الـ31 من آب الماضي، حيث تم تأسيس الشركة وهي تعمل بأيادٍ عراقية خالصة وبأموال عراقية وهي المعنية بالمشروع"، مبينة ان "هذه الشركة وبحسب قرار من مجلس النواب يجب ان تختار مشغلاً عالمياً لتشغيل الجيل الخامس في العراق ونقل الخبرات وتدريب العراقيين وغير ذلك".

وأضافت ان "جميع الإجراءات التي قامت بها الوزارة والشركة الوطنية التي تم تأسيسها، تمت بموجب قرارات من مجلس الوزراء"، موضحة انه "لم يصدر أي شيء من خلال وزارتنا أو من أي جهة أخرى، حيث ان كل شيء تم وفقاً للدستور والقانون والبرنامج الحكومي وقرارات من مجلس الوزراء".

وتابعت "وصلنا إلى مرحلة ان على الشركة توقيع عقد الرخصة مع هيئة الإعلام والاتصالات، حيث كان المخطط ان يتم التوقيع يوم 8 تشرين الأول الحالي، وإذا حصلت الشركة على عقد الرخصة فبالإمكان ان توقع عقداً مع شركة فودافون أو غيرها".

وذكرت ان "ما حصل هو صدور أمر قضائي بإيقاف توقيع عقد الشركة العراقية مع هيئة الإعلام والاتصالات"، موضحة انه "لا يوجد عقد مع فودافون".

وذكرت ان "هذا المشروع سيوفر فرص عمل للشباب اعتباراً من شباط المقبل".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الاتحاد الوطني يوضح أهداف زيارة بافل طالباني إلى العاصمة
الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث عن فضائع الكيان الغاصب وتداعياتها.. قراءة تكشف خبايا الحرب الأخيرة
الشيخ جلال الدين الصغير : فلسطين بعد وقف إطلاق النار..حقائق بين من ربح ومن خسر؟
رئيس الجمهورية يؤكد للناتو: العراق يعيش حالة من الأمن والاستقرار وهو مقبل على إجراء الانتخابات
وزيرة الاتصالات: لم نوقع أي عقد مع شركة فودافون
الداخلية تصدر توضيحاً بشأن صور المرشحين للانتخابات
الشيخ همام حمودي: هيئة مراقبة الواردات الاتحادية كيان دستوري مستقل
وزارة الموارد المائية: البلاد امام تحدٍ حقيقي على صعيد المياه
وزارة الدفاع: خطط استراتيجية وتكتيكية للتصويت الخاص والعام
رئيس الوزراء يصل إلى مصر للمشاركة في قمة شرم الشيخ بشأن غزة
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك