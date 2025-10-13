عاجل : القسام تعلن تسليم 13 أسيرا إسرائيليا ضمن عملية تبادل الأسرى في غزة
الداخلية تصدر توضيحاً بشأن صور المرشحين للانتخابات


أصدرت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، توضيحاً بشأن صور المرشحين للانتخابات العراقية.

وذكر بيان للوزارة، انه "تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن وجود توجيه منسوب لوزير الداخلية حول (عدم حماية أي صورة لأي مرشح من مرشحي انتخابات مجلس النواب للعام 2025 وليس لرجل الأمن دخل فيها ولا يسمح بوضع الصور قرب الدوريات والمراكز الأمنية) وهذه الأنباء غير صحيحة ولا أساس لها"،

مؤكدة أن "واجبها الوطني والمهني يحتم عليها توفير الأجواء الآمنة والمناسبة لجميع المرشحين للانتخابات والمقترعين وحماية مراكز الاقتراع بالتعاون مع الجهات الأمنية المختصة والتنسيق العالي مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وقد شرعت بالعديد من الإجراءات المتعلقة بتأمين العملية الانتخابية لإنجاح هذه الانتخابات الديمقراطية الدستورية".

وأضاف البيان، "إن وزارة الداخلية ستحاسب بقوة كل من تسول له نفسه إطلاق الشائعات المغرضة وستتخذ الإجراءات القانونية الصارمة بحق كل من يحاول نسب معلومات مضللة أو من يقوم بتداولها من خلال مواقع التواصل الاجتماعي".

واتم البيان، "لقد أثبتت وزارة الداخلية قدرتها وفي أكثر من مناسبة على توفير الحماية الكاملة وضمان تحقيق الأمن وستبقى كما عهدها أبناء شعبنا الكريم وزارة كل العراقيين والمضحية من أجل أمن واستقرار البلاد وخدمة المواطنين".

طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
