وزارة الدفاع: خطط استراتيجية وتكتيكية للتصويت الخاص والعام

أعلن مدير الإعلام والتوجيه المعنوي في وزارة الدفاع، اللواء تحسين الخفاجي، اليوم الاثنين، عن خطة لتأمين الانتخابات وتضمن وصول الناخبين الى المراكز من دون عرقلة، حيث ذكر الخفاجي، للوكالة الرسمية ، إن "الوزارات والأجهزة الأمنية والمخابراتية، أعدت خطة شاملة لتأمين العملية الانتخابية"، مبينا ان "الخطة تتضمن تأمين وصول الناخبين، وتأمين مراكز الاقتراع، وتأمين نقل نتائج التصويت".

وأضاف ان "تنفيذ الخطة يتطلب إعادة انتشار وتوزيع القطعات العسكرية، فضلاً عن وضع خطط استراتيجية وتكتيكية تخص التصويتين الخاص والعام"، منوهاً بأن "عملية التصويت الخاص تحتاج الى تنسيق دقيق بين القوات المشاركة في الاقتراع والمكلفة بتأمين العملية الأمنية".

كما لفت الى ان "القوات الأمنية ستعمل على تسهيل وصول الناخبين الى المراكز الانتخابية من دون قطع الطرق أو عرقلة الحركة"، مؤكداً "أهمية التنسيق بين مختلف القطاعات الأمنية لمنع أي ضغط على الناخبين داخل مراكز الاقتراع".

واضاف الخفاجي ان "اللجنة العليا المشرفة على أمن الانتخابات تواصل اجتماعاتها وتنسيقها مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لإصدار التعليمات والتوجيهات اللازمة"، مشدداً على ان "الإمكانات والخبرات التي تمتلكها القوات الأمنية ستضمن نجاح العملية الانتخابية بأمان واستقرار".