الحشد الشعبي يطارد فلول الارهاب في صحراء غربي الرمادي

افاد مصدر امني في محافظة الانبار، الاحد، بان قوات من الحشد الشعبي شرعت بعملية مطاردة فلول داعش الارهابي في مناطق مختلفة غربي مدينة الرمادي.

وقال المصدر ان "قوة امنية من الحشد الشعبي اطلقت حملة امنية لمطاردة فلول داعش الارهابي على خلفية ورود معلومات استخباراتية تفيد بتواجدهم في مناطق صحراء قضاء هيت مدينة الرمادي ، واختباءهم داخل انفاق سرية تحت الارض".

واضاف ان "قوة من الحشد الشعبي رصدت تحرك عجلة دفع رباعي تسللت من المناطق الغربية باتجاه المناطق المستهدفة للقيام بعمليات ارهابي"، مؤكدا ان "قوات الحشد الشعبي تطارد فلول بقايا التنظيم الاجرامي في المناطق الصحراوية تمهيدا لاعتقالهم او قتلهم في حال مقاومتهم للقوات الامنية"