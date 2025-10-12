الإطاحة بمجموعة متخصصة بسرقة الدراجات النارية في بغداد

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، (12 تشرين الأول 2025)، عن الإطاحة بمجموعة متخصصة بسرقة الدراجات النارية في العاصمة بغداد.

وذكر بيان للداخلية انه "وبعد تلقي اخبار عن سرقة دراجة نارية نوع (ستوتة) تُستخدم لغرض تجاري (كشك) في احدى مناطق جانب الرصافة من العاصمة".

وأضاف "بعد إجراء التحري وجمع المعلومات، تم التعرف على أحد المتهمين والقبض عليه، والذي اعترف بمشاركة آخرين في تنفيذ عدة سرقات".

وتابع البيان انه "وبالتعاون مع مفارز مكافحة إجرام الصدر الثالث، تم استدراج باقي المتهمين والقبض عليهم وفق الإجراءات الأصولية، وتم ايداعهم التوقيف لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".