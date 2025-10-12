العراق يعزي قطر بوفاة ثلاثة من منتسبي الديوانِ الأميري في شرم الشيخ

أعربت وزارة الخارجية ، اليوم الأحد (12 تشرين الأول 2025)، عن خالص تعازيها لدولة قطر حكومةً وشعباً، بوفاة ثلاثة من منتسبي الديوان الأميري وإصابة آخرين، جراء الحادث الأليم الذي وقع في مدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية أثناء أداءهم مهامهم الدبلوماسية.

وذكرت الوزارة في بيان، أنها "تُعرب عن أحر التعازي وصادق المواساة، مؤكدة تضامن العراق الكامل مع دولة قطر في هذا الحادث المؤسف".

كما أعربت الوزارة عن تعاطفها العميق مع أسر الضحايا، داعية الله تعالى أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.