مسلحون يغتالون موظفة حقوقية في واسط

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي، منذ ساعات الفجر الأولى لليوم الثلاثاء، بحادثة اغتيال دكتورة حقوقية معروفة في محافظة واسط، فيما لا تزال ملابسات الحادثة مجهولة.

وقالت مصادر محلية ان الدكتورة الحقوقية همسة جاسم تم اغتيالها في منطقة العامري بمحافظة واسط عبر 7 اطلاقات نارية استهدفتها في عجلتها، مشيرين الى انها موظفة باحدى دوائر الدولة.

وتداولت مواقع التواصل وصفحات محلية في الكوت، معلومات عن ان المنفذين "فروا الى منزل مسؤول في المحافظة"، حيث يتم تداول انباء عن صلة المنفذين بمسؤول امني، فيما لم تكشف تفاصيل جديدة ولم تعلق الجهات الرسمية على الحادثة بعد.