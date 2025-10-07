وزارة الصحة: تعاقدات لتجهيز المؤسسات الصحية بالأجهزة الحديثة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، عن إبرام تعاقدات استراتيجية لتجهيز المؤسسات الصحية بأحدث الأجهزة الطبية، حيث ذكرت الوزارة في بيان، أن "الوزارة أبرمت سلسلة تعاقدات استراتيجية مع شركات عالمية رصينة لتجهيز المؤسسات الصحية بأحدث الأجهزة الطبية، في إطار تطوير البنى التحتية وتعزيز الخدمات الطبية في العراق"، مبينة أن "التعاقدات شملت شركة Philips لتجهيز 6 أجهزة قسطرة قلبية وجهاز قسطرة عصبية واحد، وتجهيز 91 جهاز سونار بالتعاون مع شركات Mindray وGE وSiemens، إضافة إلى 51 عربة تخدير من الشركة الألمانية Dräger و156 عربة أخرى من شركة GE".

كما أضافت أن "التعاقدات تضمنت ايضاً شركة Karl Storz الألمانية لتجهيز أجهزة ناظور للجراحة البولية مع ملحقاتها، وأجهزة ليزر لتفتيت الحصى، و52 جهاز ناظور رحمي، و56 جهاز ناظور بطن للنسائية، فضلاً عن 28 جهازاً لنواظير العمود الفقري والجراحة العصبية"، لافتة إلى أنه "في مجال الأنف والأذن والحنجرة، تم التعاقد مع شركة Olympus اليابانية لتجهيز 61 جهاز ناظور وأنظمة تصوير 4K Endoscopy Video/ENT".

وتابعت، "في تخصص طب العيون، أبرمت الوزارة تعاقدات مع شركات عالمية رصينة منها: Topcon لتجهيز 29 جهاز OCT لفحص شبكية العين (لأول مرة في العراق)، وBush & Lumb لتجهيز 29 جهاز Vitrectomy Machine (جهاز قص السائل الزجاجي)، وAlcon لتجهيز مجاهر جراحية للعيون و39 جهاز ناظور عيني جراحي "، مشيرة إلى أنه "تم التعاقد مع شركة David الصينية لتجهيز 541 حاضنة للأطفال الخدج، وتجهيز 17 جهاز رنين مغناطيسي واسع الفتحة من شركات عالمية مثل Philips وGE وSiemens، فضلاً عن 8 أجهزة إضافية، إلى جانب إدخال أجهزة SPECT/CT SCAN إلى العراق لأول مرة".

كذلك أكدت الوزارة أن "التعاقدات شملت أيضاً أجهزة متقدمة لتشخيص وعلاج الأورام من شركتي Elekta وVarian، بالإضافة إلى جهاز Linac MRI الذي يدخل العراق لأول مرة، إضافة إلى نظام Tilting Fluororadiography من الشركة الإيطالية Villa، وأجهزة علاج التقرحات والحروق بالضغط السالب من شركة Genadyne" .