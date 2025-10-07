مفوضية الانتخابات: غداً إجراء اختبار للأجهزة الإلكترونية الانتخابية

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الثلاثاء، عن أن يوم غد سيتم إجراء اختبار للأجهزة الإلكترونية الانتخابية، حيث ذكرت المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي، في بيان، إن "المفوضية ستجري يوم غد الاربعاء 8/10/2025 اختباراً للاجهزة الالكترونية الانتخابية وهي (جهاز تسريع النتائج/ جهاز التحقق/ جهاز الارسال) مع اختبار للكاميرات التي تنصب للمراقبة في المحطات".

كما لفتت الى ان "العملية، ستتم في 21 محطة اقتراع في المكاتب الانتخابية منها ‏محطة واحدة VIP في المكتب الوطني ومحطة واحدة للناخبين النازحين في المكتب الوطني، فضلا عن ثلاث محطات لناخبي التصويت الخاص في المكاتب الانتخابية (الكرخ / اربيل / البصرة)، و16 محطة للتصويت العام في بقية مكاتب المحافظات الانتخابية". وتابعت، "بإمكان الاعلاميين الذين يؤدون التغطية الاعلامية التواصل مع المكاتب الانتخابية".