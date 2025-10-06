الاستخبارات 25 أجنبياً حاولوا الدخول بطريقة غير قانونية إلى ديالى والأنبار

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الاثنين (6 تشرين الأول 2025)، إلقاء القبض على (25) أجنبياً حاولوا الدخول بصورة غير قانونية إلى محافظتي ديالى والأنبار.

وذكرت المديرية في بيان أنه "بغية القضاء على ظاهرة دخول العمالة الأجنبية إلى البلاد بصورة غير قانونية، واستمراراً لعمليات الدعم والمشاركة في تأمين الحدود مع القطعات الماسكة، وبمعلومات استخبارية دقيقة وعمليات منفصلة لقسم استخبارات فرقة المشاة العاشرة وقسم استخبارات فرقة المشاة 23، تم نصب كمائن محكمة، أسفرت عن إلقاء القبض على (19) أجنبي الجنسية في ديالى، و(6) أجانب في الأنبار، كانوا يحاولون الدخول والتسلل إلى الأراضي العراقية بصورة غير شرعية".

وأضاف البيان، أنه "تم تسليمهم إلى الجهات المعنية حسب السياقات المعمول بها".