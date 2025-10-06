قوة أمنية تحبط محاولة غامضة لاقتحام منزل سفير متقاعد في بغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم الاثنين (6 تشرين الأول 2025)، بأن القوات الأمنية أحبطت محاولة اقتحام استهدفت منزل سفير متقاعد وشقيقه الضابط في الجيش ضمن منطقة حي العامل بالعاصمة بغداد.

وقال المصدر إن “خمسة أشخاص يستقلون عجلات مدنية حاولوا دخول منزل السفير المتقاعد وشقيقه الضابط برتبة ملازم”، مشيراً إلى أن “قوة أمنية توجهت فوراً إلى موقع الحادث وطوقت المنطقة بالكامل”.

وأضاف المصدر أن “القوة تمكنت من القبض على المتورطين وضبط بحوزتهم أسلحة مختلفة والعجلات التي كانوا يستقلونها”، مبيناً أنه “تم إيداعهم التوقيف لغرض استكمال التحقيقات ومعرفة دوافع الحادث”.

وأكد المصدر أن “صاحب المنزل وشقيقه أبديا استغرابهما من محاولة الاقتحام، مؤكدين عدم وجود أي خلافات أو أسباب معروفة قد تدفع لمثل هذا الفعل”.