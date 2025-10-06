بافل طالباني يبدأ الحملة الانتخابية بتعظيم العراق: قوة كردستان من قوة بغداد

أطلق رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني، اليوم الاثنين (6 تشرين الأول 2025)، رسميًا الحملة الانتخابية للانتخابات البرلمانية المقبلة، فيما وصف خلال محفل الحملة الانتخابية "قوّة كردستان من قوة بغداد".

وتطرق طالباني، في جزء من خطابه، إلى مسألة تشكيل حكومة جديدة، قائلاً: "ما لم أؤمن بأن جدول أعمال الحكومة يتضمن رغبات المواطنين ووعود الانتخابات السابقة، فسيؤجل التشكيل".

وقال، إنه "لقد زادت نسبة المشاركة في الانتخابات السابقة في إقليم كردستان بنسبة 93%، مما يعني أنه يتعين علينا خدمة الشعب بشكل أفضل".

وأضاف أن "الاتحاد الوطني الكردستاني مختلف تمامًا عن الاتحاد الوطني الكردستاني السابق"، مبينا، أن "الاتحاد الوطني يسير على نهج الرئيس مام جلال".

ووجّه طالباني جزءًا آخر من الرسالة إلى الشباب، لاسيما أولئك الذين يصوتون لأول مرة في هذه الانتخابات ويشاركون في العملية الديمقراطية"، مخاطبا الناخب الكردي: "نحن قوتك في بغداد".