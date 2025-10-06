وصول منظومة صواريخ دفاع جوي متطورة إلى العراق العام المقبل

أكد قائد الدفاع الجوي الفريق الطيار الركن مهند غالب الأسدي، اليوم الاثنين (6 تشرين الأول 2025)، وصول منظومة متطورة العام المقبل، قادرة على مكافحة أهداف متطورة مثل الطائرات وكذلك العمل تحت ظروف الحرب الالكترونية.

وقال الفريق الأسدي للوكالة الرسمية إنه "في الربع الأول من العام المقبل ستصل منظومة صواريخ دفاع جوي متطورة جداً، وسترفد قيادة الدفاع الجوي بإمكانيات عالية نستطيع من خلالها تنفيذ جزء كبير من المهام والواجبات".

وأضاف، أن "المنظومة ستكون متطورة جداً، ولها قابليات على مكافحة الأهداف مثل الطائرات والعديد من الأهداف الجوية المختلفة، وقادرة أيضاً على العمل تحت ظروف حرب الكترونية متطورة".