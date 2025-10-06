جهاز المخابرات الوطني يحرر مختطفين عراقيين في إحدى دول الجوار

أعلن جهاز المخابرات الوطني ، اليوم الاثنين (6 تشرين الأول 2025)، عن تحرير (5) مواطنين عراقيين تعرضوا لعملية اختطاف في إحدى دول الجوار، نفذتها عصابة دولية من جنسيات متعددة.

وذكر الجهاز في بيان أنه "تمكنت مفارز جهاز المخابرات الوطني من تحرير (5) مواطنين عراقيين تعرضوا لعملية اختطاف نفذتها عصابة دولية من جنسيات متعددة، أوهمت المختطفين بتسهيل إجراءات سفرهم إلى أوروبا، واستدرجتهم إلى دولة مجاورة حيث تم احتجازهم ومطالبة ذويهم بالفدية".

وأضاف أن "عملية التحرير تمت بعد جمع وتحليل المعلومات، وبالتنسيق والتعاون مع السلطات المختصة في تلك الدولة، حيث تم تحرير جميع المختطفين".

ودعا جهاز المخابرات الوطني، المواطنين كافة إلى "توخي الحذر من مخاطر عمليات الاستدراج التي تستغلها عصابات التهريب والاتجار بالبشر الدولية للإيقاع بالضحايا وابتزازهم وتهديد حياتهم".