الإطار التنسيقي يطالب باستمرار جلسات البرلمان ويدعو للمشاركة بالانتخابات

طالب الإطار التنسيقي، الاثنين، مجلس النواب باستمرار عقد جلساته، فيما دعا الى المشاركة الفاعلة في الانتخابات.

وجاء في بيان، "عقد الإطار التنسيقي اجتماعه وبحث التطورات الإقليمية وجهود التهدئة في غزة وناشد جميع الدول بالاستمرار في جهودها لبناء السلام العالمي وتجنيب الشعوب شر الحروب والصراعات".

كما ناقش الإطار التنسيقي وفق البيان "الجهود الحكومية في تطويق أزمة المياه التي تشهدها البلاد وضرورة زيادة الإطلاقات المائية على وفق الاتفاقات الدولية".

وشدد على "أهمية الاستمرار في التحضيرات الانتخابية"، مؤكدا على "المضي بإجراء الانتخابات في موعدها المقرر"، داعيا إلى "المشاركة الفاعلة في الانتخابات".

ودعا الإطار التنسيقي القوى السياسية والمرشحين إلى "طرح برامجهم الانتخابية بعيداً عن التسقيط والاستهداف"، مطالبا مجلس النواب بـ"الاستمرار بعقد جلساته لحسم ما تبقى على جدوله من قوانين تهم الشعب العراقي".