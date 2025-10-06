مطالبات باستدعاء السفير التركي بالعراق احتجاجا على تصريحات رئيس حزب النصر التركي بشأن كركوك والموصل

طالب النائب حيدر السلامي، اليوم الاثنين، وزارة الخارجية باستدعاء السفير التركي بالعراق وتسليمه مذكرة احتجاج على خلفية تصريحات رئيس حزب النصر التركي بشأن كركوك والموصل والتي دعا فيها الى ضمهما الى تركيا بدلا من التفكير بفلسطين

وقال السلامي في كتاب موجه لوزارة الخارجية ان "تصريحات رئيس حزب النصر التركي (أوميت (أوزداغ) استفزازية تمس سيادة العراق وامنه، حيث ادعى ان الموصل وكركوك جزء من الأراضي العثمانية وانهما تمثلان قضية قومية لتركيا وطالب باستعادتهما الى الاراضي التركية مما يعد تطاولا على ميثاق الأمم المتحدة والقوانين الدولية".

وأضاف "ندعوكم لاستدعاء سفير جمهورية تركيا لدى العراق وتسليمه مذكرة احتجاج رسمية برفض تصريحات رئيس حزب النصر التركي مع طلب بيان موقف حكومة جمهورية تركيا على ما جاء فيها، والتي تعد تحدياً خطيراً في تأزيم العلاقات الدولية بين البلدين".