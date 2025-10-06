تركيا تقرر تمديد تعليق الرحلات الجوية عبر مطار السليمانية

مددت الحكومة التركية، اليوم الاثنين 6 تشرين الأول 2025، تعليق الرحلات الجوية عبر مطار السليمانية، حتى الـ 6 من شهر كانون الثاني 2026.

وأفاد بيان صادر عن مطار السليمانية الدولي، بأنه "في رسالة، مددت هيئة الطيران المدني التركية (SIA) تعليق الرحلات الجوية إلى مطار السليمانية الدولي حتى كانون الثاني".

وكانت تركيا قد فرضت هذا الحظر لأول مرة في 3 نيسان 2023، حين أوقفت شركة الخطوط الجوية التركية رحلاتها بالكامل، ومنعت مرور أي طائرة متجهة إلى السليمانية أو قادمة منها عبر أجوائها.

وتعلل أنقرة قرارها بـ"تكثيف أنشطة حزب العمال الكردستاني (PKK) في السليمانية"، وادعائها بأن الحزب "تسلل إلى المطار، مما يشكل تهديداً على أمن وسلامة الطيران".

يُذكر أن آخر تمديد للحظر كان في 6 كانون الثاني 2025 لمدة ستة أشهر. وبعد انتهاء تلك المدة، لم تقم السلطات التركية بتمديد الحظر أو رفعه، قبل أن تعلن عن تمديده مجدداً اليوم.

وسبق أن عقد مسؤولون كبار في الاتحاد الوطني الكردستاني وحكومة إقليم كوردستان، من بينهم نائب رئيس الوزراء قوباد طالباني، اجتماعات متكررة مع مسؤولين أتراك بهدف إنهاء الحظر، إلا أن تلك الجهود لم تسفر عن التوصل إلى اتفاق.