الأخبار

تركيا تقرر تمديد تعليق الرحلات الجوية عبر مطار السليمانية


مددت الحكومة التركية، اليوم الاثنين 6 تشرين الأول 2025، تعليق الرحلات الجوية عبر مطار السليمانية، حتى الـ 6 من شهر كانون الثاني 2026.

وأفاد بيان صادر عن مطار السليمانية الدولي، بأنه "في رسالة، مددت هيئة الطيران المدني التركية (SIA) تعليق الرحلات الجوية إلى مطار السليمانية الدولي حتى كانون الثاني".

وكانت تركيا قد فرضت هذا الحظر لأول مرة في 3 نيسان 2023، حين أوقفت شركة الخطوط الجوية التركية رحلاتها بالكامل، ومنعت مرور أي طائرة متجهة إلى السليمانية أو قادمة منها عبر أجوائها.

وتعلل أنقرة قرارها بـ"تكثيف أنشطة حزب العمال الكردستاني (PKK) في السليمانية"، وادعائها بأن الحزب "تسلل إلى المطار، مما يشكل تهديداً على أمن وسلامة الطيران".

يُذكر أن آخر تمديد للحظر كان في 6 كانون الثاني 2025 لمدة ستة أشهر. وبعد انتهاء تلك المدة، لم تقم السلطات التركية بتمديد الحظر أو رفعه، قبل أن تعلن عن تمديده مجدداً اليوم.

وسبق أن عقد مسؤولون كبار في الاتحاد الوطني الكردستاني وحكومة إقليم كوردستان، من بينهم نائب رئيس الوزراء قوباد طالباني، اجتماعات متكررة مع مسؤولين أتراك بهدف إنهاء الحظر، إلا أن تلك الجهود لم تسفر عن التوصل إلى اتفاق.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
تركيا تقرر تمديد تعليق الرحلات الجوية عبر مطار السليمانية
رئاسة الوزراء تنفي صرف مبلغ 150 ألف دينار لمنتسبي وزارتي الداخلية والدفاع
ضبط 25 حاوية محملة بكحول ومواد مهربة في ميناء أم قصر الشمالي
إيران: "آلية الزناد" تهديد نفسي ولا قلق بشأن أموالنا في العراق
اعتقال متهم سرق 60 ألف دولار من منزل غادره أصحابه لحفل زفاف في كربلاء
بيان جديد من وزارة المالية بشأن الرواتب
المحمداوي من نينوى: ضرورة توفير كل ما يحتاجه المواطنون للوصول إلى مراكز الاقتراع
مديرية المرور: مشروع لاعتماد التحول الرقمي في إصدار إجازات السوق وتسجيل المركبات
وزارة العدل: الأتمتة الالكترونية ستختصر الوقت وتقلل الأخطاء الورقية
هيئة النزاهة: ضبط مُتهمين بالرشوة واستغلال الوظيفة ومُخالفاتٍ بالعقود في محافظتين
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك